2021/12/18 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق الحصة الثانية من النفط الابيض بأربع محافظات

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