الرافدين يصدر بيانا حول الفوائد والشروط

2021/12/18 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، ان عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال تشرين الثاني الماضي بلغت 5925 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 2147 حساب جاري بالدينار والدولار".

وأضاف، انه "بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 3778 حساب بالدينار والدولار، بالاضافة الى عدد حسابات الودائع بلغت 388".

وتابع، ان "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين بالدينار والدولار الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبأمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".

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