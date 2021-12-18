فرنسا.. انقاذ 138 مهاجرا حاولوا عبور المانش الى بريطانيا

2021/12/18 | 09:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت السلطات الفرنسية انها انقذت في مضيق با دو كاليه في بحر المانش قبالة ساحل البلاد الشمالي، 138 مهاجرا حاولوا العبور إلى بريطانيا على متن قوارب متهالكة.وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال :" ان سفينتين تابعتين للبحرية الفرنسية وزورقين تابعين للجمعية الوطنية للإنقاذ البحري أنقذت 138 مهاجرا وأعادتهم إلى الساحل الفرنسي،وتولت أامرهم شرطة الحدود وفرق الاطفاء ".ومنذ نهاية 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وانخفاض حرارة المياه .وحسب السلطات الفرنسية، فقد حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية./انتهى9

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