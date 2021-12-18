2021/12/18 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أثيرت خلال الساعات الماضية، أنباء حول إصابة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد.وبحسب شبكة THE FIRM الإنجليزية، فإن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، وسوف يخضع لمسحة ثانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يكشف حقيقة إصابة صلاح بكورونا المركز الخبري الوطني.

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