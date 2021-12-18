2021/12/18 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تحولت مواجهة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب 2021 إلى موضوع لجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الوقت الإضافي “الطويل” الذي أقره الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك.وفي سيناريو دراماتيكي، تأهل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فيفا” يحسم الجدل بشأن الوقت المضاف في مباراة الجزائر وقطر المركز الخبري الوطني.

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