2021/12/18 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أقل من شهر من اكتشافه للمرة الأولى، يرتفع متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المستجد في ثلاث دول على الأقل: المملكة المتحدة والدنمارك وجنوب أفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليس ضعيفا.. أسباب "خفة" أعراض أوميكرون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليس ضعيفا.. أسباب "خفة" أعراض أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).