فيديو.. إضاءة برج القاهرة في مصر بالعلم القطري والدوحة تُعلق

2021/12/18 | 09:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاء برج القاهرة في مصر بألوان العلم القطري، الجمعة، احتفالا باليوم الوطني لدولة قطر، بعد تحسن العلاقات بين البلدين

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