إطلاق الحصة الثانية من النفط الأبيض في أربع محافظات

2021/12/18 | 09:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، السبت، إطلاق الحصة الثانية من النفط الأبيض في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى بواقع 100 لتر لكل بطاقة.

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وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الأول 2021)، ان "الشركة اطلقت الحصة في المحافظات الاربعة وسيكون التجهيز عبر المحطات وساحات الغاز والباعة الجوالين".

وأضاف "اما عن ارقام البطاقات فهي كالآتي:

نينوى البطاقة رقم ٩

صلاح الدين البطاقة رقم ٨

كركوك البطاقة رقم ٧

الانبار البطاقة رقم ١٠

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