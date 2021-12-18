2021/12/18 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني، السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن حكاية “الاميرة مريم” التي شوهت وجهها بمادة “التيزاب”، مشيرا الى وجود تفاصيل كثيرة قد تجعل مما يُتداول مجرّد تكهنات.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل درامية جديدة بشأن حادثة “الأميرة مريم” المركز الخبري الوطني.

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