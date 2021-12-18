التعليم تدعو الجامعات إلى الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

2021/12/18 | 09:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، باليوم العالمي للغة العربية.وقال الوزير بيان، إنه “احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من كانون الأول من كل عام استنادا الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نهنئ شعوبنا العربية والإسلامية وأوساطها الأكاديمية والعلمية والثقافية بهذه المناسبة الغراء”.ودعا […]

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