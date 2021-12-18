رئيس إقليم كردستان يخصص مليار دينار لإعانة متضرري السيول بأربيل

2021/12/18 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستاناعلن مكتب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عن تخصيص مليار دينار لإعانة متضرري السيول بأربيل.وذكر مكتب بارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم تخصيص مليار دينار لإعانة متضرري السيول بأربيل".واضاف أن "هذه الأموال ستخصص لشراء اللوازم المنزلية بدلا من تلك التي تضررت جراء السيول، إضافة إلى تأمين المواد الغذائية، والمساعدة في تنظيف وإعادة تأهيل المنازل المتضررة".وتابع أن "الحملة ستبدا اليوم السبت وتستمر لحين إعادة تأثيث وتأهيل منازل العائلات المتضررة"، لافتاً الى أن "هذه المساعدات ستوزع من خلال مؤسسة روانگه بالتعاون مع محافظة إربيل ومؤسسة بارزاني الخيرية".

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