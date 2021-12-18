التعليم تهنئ الناطقين بالضاد باليوم العالمي للغة العربية

2021/12/18 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، جميع الناطقين بالضاد باليوم العالمي للغة العربية.وقالت الوزارة في بيان "احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من كانون الأول من كل عام، استنادا الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، نهنئ شعوبنا العربية والاسلامية وأوساطها الأكاديمية والعلمية والثقافية بهذه المناسبة الغراء".واضافت :"ندعو جامعاتنا ومؤسساتنا كافة إلى الاحتفال بهذا اليوم الذي نستحضر فيه سفرا مضيئا من السمو والرفعة لهذه اللغة الشامخة التي حباها الله بأن جعلها لغة القرآن الكريم وطرزت كلماتها الشاعرة تاريخا وحاضرا من الأدب والإبداع والفن والتدوين المعرفي"./انتهى8

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