في يومها العالمي .. الحكيم يؤكد ضرورة الاهتمام باللغة العربية واعتمادها في مجالات البحث العلمي والأكاديمي

2021/12/18 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شدد عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية على ضرورة الاهتمام باللغة العربية وضوابطها وحسن بيانها واعتمادها في مجالات البحث العلمي والاكاديمي بشكل واسع.وقال الحكيم في بيان :" في اليوم العالمي للغة العربية نستحضر مميزات ومزايا لغة الضاد ومجدها العتيد، وتاريخها المجيد، صدى التراث الضارب جذوره في عمق القرون والسنين، نفخر بالانتماء اليها، فهي حلقة وصلنا بين باقي الشعوب والحضارات"، مشددا على ضرورة الإهتمام بها وبضوابطها وحسن بيانها وإعتمادها في مجالات البحث العلمي والأكاديمي بشكل واسع./انتهى9

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