تخصيص مليار دينار لمواجهة تداعيات السيول في الإقليم

2021/12/18 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – ايفان ناصرأعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، عن تخصيص مليار دينار لمواجهة تداعيات السيول التي اجتاحت الإقليم يوم أمس.وذكر بيان لمنظمة روانكة الخيرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " رئيس الإقليم قرر تخصيص مليار دينار سيتم صرفها عن طريق منظمة روانكة"، لافتاً الى أن "هذه الأموال ستخصص للمتضررين من السيول لتأمين الآثاث الضرورية داخل المنزل وتأمين الأغذية ومساعدات للعوائل التي تضررت أملاكها ومنازلها".وأضاف البيان أن "عملية صرف هذه الأموال ستبدأ من اليوم وبالتنسيق مع محافظ أربيل".

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