2021/12/18 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



شمول 1700 متقاعد بقرار 315 في واسط المركز الخبري الوطني.

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