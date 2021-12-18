أول عملية إجلاء لأميركيين من أفغانستان بعد انتهاء تواجد القوات الدولية

2021/12/18 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أفغانستان إجلاء 39 مواطنا أميركيا وأفغانيا يملكون إقامات دائمة في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ رحيل كافة القوات الدولية عن ذلك البلد الآسيوي الفقير، وفقا لما ذكرت مجلة "نيوزويك".

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