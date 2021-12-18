ماكرون يلغي زيارته لمالي

2021/12/18 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ألغى الجمعة زيارة كان يفترض أن يقوم بها لمالي للقاء الرئيس الانتقالي وقضاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية بسبب أزمة كوفيد-19.

وقال قصر الإليزيه إن “هذا القرار اتخذ حرصاً على التوفيق بين الإجراءات المعلنة على المستوى الوطني وجدول الأعمال الدولي للرئيس وحرصاً على عدم تعريض عسكريينا في فترة تدهور الوضع الوبائي”.

وجاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الدفاع الذي التأم لبحث فرض إجراءات جديدة في مواجهة الموجة الخامسة من انتشار المتحورة أوميكرون المعدية جداً.

وأكدت الرئاسة الجمعة أن تنظيم هذا اللقاء كان صعباً.

وأراد ماكرون أن يشارك فيه الرئيسان الحاليان للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا- الرئيس الغاني نانا أكوفو-آدو- ومجموعة الساحل الخمس- التشادي محمد ادريس ديبي اتنو.



وهي صيغة رفضتها السلطات التشادية التي كانت ترغب في لقاء ثنائي.

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