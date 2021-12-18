الفيفا يعلق اطول وقت بدل ضائع في تاريخ كرة القدم

2021/12/18 | 10:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة اليوم السبت، مع المنتخب التونسي.

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