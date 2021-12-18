سرقة بنك في وضح النهار.. شاهد تطاير رزم الدولارات خلال مطاردة اللصوص

2021/12/18 | 10:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة نورثفيلد بولاية أوهايو الأمريكية وثقت كاميرات لحظات سرقة بنك تلاها مطاردة خطيرة مع اللصوص وعند نقطة معينة من المطاردة تطايرت رزم الدولارات المسروقة من أحد المشتبهين في ساحة انتظار للسيارات، كما وثقت كاميرا شرطي عراكًا عنيفًا مع أحد اللصوص الذي حاول السيطرة على سلاحه.

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