زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب اليونان

2021/12/18 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضرب زلزال بلغت شدته 5.4 درجة مناطق بجنوب اليونان، السبت، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.

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وذكر معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني أن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة 0516 بتوقيت جرينتش في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.

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