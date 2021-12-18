اقتصاد.. انخفاض كبير في صادرات العراق لأمريكا

2021/12/18 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، عن انخفاض اكثر من 88% في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 29 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.869 ملايين برميل يومياً مرتفعة بمقدار …

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انخفاض كبير في صادرات العراق لأمريكا أولاً على النور نيوز.

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