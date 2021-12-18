أمطار وعواصف رعدية وسيول في مناطق مختلفة من البلاد تستمر لغاية الخميس

2021/12/18 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم التنبؤ الجوي، اليوم السبت، التقرير الجوي الخاص بتأثر العراق بحالة الأمطار المتوقعة للأيام المقبلة إبتداءً من يوم السبت الموافق 18 كانون الاول 2021 والأيام التي اليه .وأوضح مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب في التقرير الصادر عن الوزارة، بأنه من المتوقع …

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