ديالى تصحو على جريمة قتل غامضة هذه تفاصيلها

2021/12/18 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني، اليوم السبت، بحصول جريمة مروعة بقضاء الخالص 20 كم شمال بعقوبة في محافظة ديالى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "قتل شاب في ظروف غامضة من قبل مجهولين في منزله في اطراف قضاء الخالص 20 كم شمال بعقوبة".واضاف أن "القوات الامنية تحاول الوقوف على ملابسات الحادث".

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