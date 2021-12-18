نفط ميسان يوافق على استقالة مدربه ثائر جسام

2021/12/18 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت إدارة نادي نفط ميسان، اليوم السبت، موافقتها على الاستقالة التي تقدم بها المدرب ثائر جسام.وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الادارة قررت الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المدرب ثائر جسام".واضاف ان "الاستقالة تأتي بعد تراجع نتائج الفريق و بعد خسارة نفط ميسان من النجف بهدفين في المباراة التي أقيمت امس على ملعب ميسان الدولي".ولفتت الى ان "الإدارة فتحت قنوات اتصالات مع مدربين لتسميتهم خلال الأيام القليلة المقبلة".

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