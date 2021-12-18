زلزال قوي يضرب جنوبي اليونان

2021/12/18 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تعرضت مناطق في جنوب اليونان، اليوم السبت، لزلزال قوي بلغت شدته 5.4 درجة على مقياس ريختر.وحسب "رويترز"، أعلن معهد الديناميكا الجيولوجية اليوناني أن الزلزال وقع على عمق 58 كيلومترا تقريبا في الساعة الثامنة صباح اليوم في البحر بين بيلوبونيز وجزيرة كريت.وذكرت وسائل إعلام يونانية أن السكان من أثينا إلى كريت شعروا بالزلزال.ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات.وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرض لهزات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان./انتهى9

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