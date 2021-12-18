مسؤول امريكي: مفاوضات فيينا شهدت تقدما لكنه غير كاف لانقاذ الاتفاق النووي

2021/12/18 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن مفاوضات فيينا أحرزت تقدما في جولتها السابعة، لكن الوتيرة الحالية للتفاوض بشأن القضايا الخلافية غير كافية للأمل بإحياء اتفاق إيران النووي.وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات للصحفيين :" ان تحقيق نجاح في المفاوضات يتطلب إما تسريع وتيرتها أو حمل إيران على إبطاء العمل على مشروعها النووي".وقال الدبلوماسي في تقييمه للجولة التفاوضية التي انتهت أمس: "لقد كانت أفضل مما كان يمكن أن تكون، لكنها أسوأ مما يجب أن تكون، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان بإمكاننا تحقيق الهدف المنشود في الوقت القصير المتبقي".وفي وقت سابق أمس الجمعة قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان :" ان المحادثات بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال للاتفاق النووي "لا تسير على ما يرام" .وأضاف في ندوة عبر الإنترنت :" ان الولايات المتحدة نقلت لإيران عبر مفاوضين أوروبيين "انزعاجها" بشأن "تقدم طهران" في برنامجها النووي./ انتهى9

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