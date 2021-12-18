2021/12/18 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، اطلاق الحصة الثانية من النفط الابيض في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى بواقع 100 لتر لكل بطاقة.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق الحصة الثانية من النفط الابيض في اربع محافظات المركز الخبري الوطني.

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