2021/12/18 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة ضمن المشروع الوطني للانترنت في جانب الرصافة للعاصمة.وقال مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية اتصالات الرصافة بسام جبار محمد في بيان ان “المديرية أنجزت بالتعاون مع الملاكات الفنية لشركات الانترنت الخاصة نسباً متقدمة من المشروع الوطني للانترنت وصلت نحو 70 % في جانب الرصافة”، موضحاً ان “هذه النسب تحققت ضمن مناطق الشعب، مدينة الصدر، بغداد الجديدة إضافة الى الأمين والمدائن”.وأضاف محمد، أن “هذه الأعمال انجزت ضمن المواصفات المطلوبة، ويؤمل لها ان توفر خدمات اتصال معلوماتية عالية الجودة للمواطنين، عند ادخال المشروع كاملاً للخدمة”.وأوضح، ان “المديرية تعمل على ازالة التجاوزات من قبل اصحاب ابراج الانترنت غير المرخصين على الكابينات الضوئية التابعة لوزارة الاتصالات، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ازالة جميع التجاوزات في مدينة الصدر واحالتهم على القضاء”

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: انجاز 70% من المشروع الوطني للانترنت في الرصافة.. ورفع تجاوزات الابراج) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: انجاز 70% من المشروع الوطني للانترنت في الرصافة.. ورفع تجاوزات الابراج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).