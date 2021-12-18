2021/12/18 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط بعد تزايد حالات الإصابة في متغير “أوميكرون” مما أثار مخاوف من قيود جديدة تضرُ بالطلب على الوقود.وأغلقت عقود خام البصرة على 73.90 دولاراً بانخفاض بلغ 1.83 دولار أو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب أوميكرون..



خام البصرة يتكبد خسارة أسبوعية المركز الخبري الوطني.

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