2021/12/18 | 10:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، التقرير الجوي الخاص بتأثر البلاد بحالة الأمطار المتوقعة للأيام المقبلة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



عواصف رعدية وأمطار وسيول المركز الخبري الوطني.

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