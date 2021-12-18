2021/12/18 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خلال رحلة مكافحة فيروس كورونا، استحوذ أحد المكونات الرئيسية لجهاز المناعة البشري على الأضواء: الأجسام المضادة.واحتلت هذه البروتينات على شكل Y أهم الأخبار مؤخرا لأن لقاحات “كوفيد-19” لا تنتج الكثير منها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا يعتقد الخبراء أن الأجسام المضادة ليست خط الدفاع الوحيد ضد “كوفيد-19″؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يعتقد الخبراء أن الأجسام المضادة ليست خط الدفاع الوحيد ضد “كوفيد-19″؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يعتقد الخبراء أن الأجسام المضادة ليست خط الدفاع الوحيد ضد “كوفيد-19″؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).