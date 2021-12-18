2021/12/18 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء كردستان، فيما أوضحت سبب تأخر تهيئة قضاء سنجار لإعادة نازحيه.وقالت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو لوكالة الأنباء العراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باستثناء كردستان..



الهجرة تعلن إغلاق جميع مخيمات النازحين المركز الخبري الوطني.

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