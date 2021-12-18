أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 50 مليوناً

2021/12/18 | 10:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 50.5 مليون، بحلول الساعة 03.33 اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 5.19 مليون، بزيادة 0.2% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.2% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 57.333 حالة.

وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد وفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 117 شخصا.

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