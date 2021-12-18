ترحيل السفير الاماراتي في القاهرة بعد اتهامه بتهريب الآثار

2021/12/18 | 10:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان حمد بن سعيد الشامسي، قد تسلم مهام عمله في القاهرة سفيرا لدولة الإمارات ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية؛ في 27 شباط/فبراير 2021، وشغل قبلها منصب سفير بلاده في بيروت حتى يناير 2021.

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