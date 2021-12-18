2021/12/18 | 10:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف استطاع أن يبرز المصور الفلسطيني، أحمد الناجي، ضخامة متحف المستقبل في دبي، رغم أنه محاط بالأبراج الشاهقة؟

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