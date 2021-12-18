قمة بايدن من أجل الديمقراطية! - فهد المضحكي

2021/12/18 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي نظم الرئيس الأمريكي جوبايدن قبل اسبوع «قمة من اجل الديمقراطية»، جمعت عبر الفيديو ممثلين عن حوالي مئة دولة ومنظمة وشركات ومنظمات خيرية.



وأثارت لائحة المدعوين توترا شديدا، فقد نددت الصين وروسيا اللتان يعتبرهما بايدن ابرز «الدول السلطوية» باستبعادهما، كما اغضبت دعوة تايوان بكين التي تعتبرها صينية حتى لو لم تكن السيطرة عليها.



وتأتي هذه القمة فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أزمة سياسية غير مسبوقة، ......





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