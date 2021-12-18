كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني في الحفل الذي اقيم على شرف الذكرى الثلاثين لتأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2021/12/18 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني باسم الاحرار وعزيمة الثوار سيبقى حزبنا ورفاقه سائرين في ذكرى إعادة تأسيس حزبنا الثلاثين حتى تحرير فلسطين كل فلسطين.الحضور الكريم، رفاق وأصدقاء وأنصار كل بإسمه ولقبه تحية لكم من حزب العمال والفلاحين والطلبة والمثقفين الثوريين حزب لينين في فلسطين وأرض الشتات.إننا في الحزب الشيوعي الفلسطيني نعيد إعلان موقفنا ولن نتراجع عنه، أن الحفاظ على ثوابت شعبنا وأمانيه بالحرية وحقه بالعودة لوطنه فلسطين ك ......





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