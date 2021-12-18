البطريركية الكلدانية تدعو إلى يوم صيام وصلاة من أجل استقرار أوضاع العراق

2021/12/18 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت الكنيسة البطريركية الكلدانية في العراق، السبت، إلى يوم صيام وصلاة من أجل استقرار الأوضاع في العراق بالتزامن مع اقتراب عيد ميلاد المسيح.

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وذكر إعلام البطريركية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 كانون الأول 2021)، أن "البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو دعا جميع مؤمني الكنيسة الكلدانية في العراق الى الصيام والصلاة يوم 21 كانون الاول 2021 من أجل إنفراج الأزمة التي خلَّفتها الانتخابات التشريعية، والإسراع في تشكيل حكومة وطنية تعمل بحكمة على بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وتحقيق السلام والاستقرار، خصوصاً وان المسيحيين مقبِلون بعد أيام قليلة على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، رسول السلام والمحبة".

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