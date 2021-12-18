كردستان تطلق حملة كبرى لإزالة مخلفات الفيضانات في أربيل

2021/12/18 | 10:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة السياحة والبلديات في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، إطلاق حملة كبرى لإزالة مخلفات الفيضانات في أربيل.وقال بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الفرق التابعة لبلدية أربيل بدأت منذ […]

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