البطريركية الكلدانية تدعو ليوم صيام وصلاة في العراق.. ما القصة؟

2021/12/18 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعت الكنيسة البطريركية الكلدانية في العراق، اليوم السبت، إلى يوم صيام وصلاة من أجل استقرار الأوضاع في العراق بالتزامن مع اقتراب عيد ميلاد المسيح.وذكر إعلام البطريركية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو دعا جميع مؤمني الكنيسة الكلدانية في العراق الى الصيام والصلاة يوم 21 كانون الاول 2021 من أجل إنفراج الأزمة التي خلَّفتها الانتخابات التشريعية، والإسراع في تشكيل حكومة وطنية تعمل بحكمة على بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وتحقيق السلام والاستقرار، خصوصاً وان المسيحيين مقبِلون بعد أيام قليلة على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، رسول السلام والمحبة".

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