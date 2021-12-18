بعد الاعتصامات الأخيرة.. فرقة العباس تصدر تعليمات بشأن إجراءات صرف الفروقات المالية (وثائق)

2021/12/18 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت فرقة العباس القتالية، تعليمات بشأن إجراءات صرف الفروقات المالية بعد الاعتصامات الاخيرة داخل مقر الفرقة.

وجاء في وثيقة بهذا الخصوص ما هو نصه:

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