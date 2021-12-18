بغداد اليوم تنشر أسعار صرف العملة بالأسواق المحلية العراقية - عاجل

2021/12/18 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً نسبياً بالأسواق المحلية في عموم البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف العملة شهدت استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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