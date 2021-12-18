الولايات المتحدة في المرتبة الاولى بأكثر المتضررين من كورونا

2021/12/18 | 10:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادمازالت الولايات المتحدة “الاولى عالمياً” باعداد الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، في حين يحافظ العراق على موقعه الاول بقائمة الدول العربية، وذلك وفق آخر تحديث لاحصاء وكالة رويترز.وأظهرآخر إحصاء أعدته “رويترز”، أن أكثر من272.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا عالميا، في حين وصل إجمالي عدد ضحايا الفيروس إلى 5 ملايين و635398 حالة.وتم تسجيل …

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