الهجرة: إغلاق جميع مخيمات النازحين باستثناء كردستان

2021/12/18 | 10:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء كردستان، فيما أوضحت سبب تأخر تهيئة قضاء سنجار لإعادة نازحيه.وقالت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، في تصريح صحفي، إن “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء في إقليم كردستان”، مبينة أنه “خلال هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم للنزوح في الموصل وهو مخيم الجدعة”.وأضافت أن “مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها وهي تابعة الى حكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك واربيل والسليمانية”، مؤكدة أن “الوزارة مع العودة الطوعية لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية […]

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