طقس العراق: أمطار وسيول وعواصف رعدية

2021/12/18 | 10:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التقرير الجوي الخاص بتأثر البلاد بحالة الأمطار المتوقعة للأيام المقبلة ابتداءً من اليوم السبت والأيام التي تليه .وذكر بيان للهيئة، أن “مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب أوضح أنه من المتوقع أن يستمر تأثر البلاد هذا اليوم باندماج المنخفضين الجويين الأول من البحر المتوسط والثاني من البحر الأحمر ، ترافقهما كتلة هوائية معتدلة ورطبة ليكون الطقس، اليوم السبت في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً وفي الأقسام الشرقية منها يكون غائماً مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الى غزيرة أحياناً خاصة في الشريط الحدودي ( ديالى ،واسط، خانقين ) مع احتمال حدوث سيول، أما في […]

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