الصدر يؤشر فساداً في بلدية النجف: يحدث تحت عنوان التشيع

2021/12/18 | 10:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالمح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، لوجود فساد في بلدية النجف، يحدث تحت عنوان التشيع وآل الصدر، مشيرا الى ان التقصير والقصور ادى الى “تهديم” المدينة وجعل اهلها في بحبوحة الفقر.وقال الصدر في بيان وصل لـ “النور نيوز” نسخة منه “مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هوالفساد الحاصل والمستشري في …

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