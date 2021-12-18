الهجرة تعلن عن إغلاق جميع مخيمات النازحين باستثناء كردستان

2021/12/18 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات باستثناء كردستان، فيما أوضحت سبب تأخر تهيئة قضاء سنجار لإعادة نازحيه.وقالت وزير الهجرة إيفان فائق جابرو، في تصريح صحفي، إن “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء في إقليم كردستان”، مبينة أنه “خلال هذا الشهر سيتم غلق آخر مخيم […]

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