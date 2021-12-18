البطريركية الكلدانية تدعو الى يوم صيام وصلاة للعراق

2021/12/18 | 11:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو جميع مؤمني الكنيسة الكلدانية في العراق الى الصيام والصلاة يوم 21 كانون الاول 2021.وذكر بيان للبطريركية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "من أجل انفراج الأزمة التي خلَّفتها الانتخابات التشريعية، والإسراع في تشكيل حكومة وطنية تعمل بحكمة على بناء دولة ديمقراطية حقيقية، وتحقيق السلام والاستقرار، خصوصاً وان المسيحيين مقبِلون بعد أيام قليلة على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، رسول السلام والمحبة".

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