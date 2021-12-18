2021/12/18 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إنقاذ 10 أُسر حاصرتها السيول شرقي محافظة صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارزها تمكنت في مركز الطوز في مديرية دفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخلاء 10 أُسر حاصرتها السيول في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء 10 أُسر حاصرتها السيول في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء 10 أُسر حاصرتها السيول في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).