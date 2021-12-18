“يونامي” تعلق على فيضانات كردستان

2021/12/18 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي، اليوم السبت، على السيول التي اجتاحت مناطق في كردستان لا سيما اربيل .وقالت البعثة في تغريدة على حسابه في تويتر، إنها “تابعت بقلقٍ الأنباء عن […]

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